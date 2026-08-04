الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 04-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 10:45 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السعر تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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