تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 04-08-2026

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السعر تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.