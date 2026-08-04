شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 04-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-04 10:55 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04
واصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولاته المتذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يعكس تزايد الضغوط السلبية وينذر بهبوط السعر في الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل تام.