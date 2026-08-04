الاقتصاد

سعر سهم ألاسكا إير جروب (ALK) وسط توقعات إيجابية – توقعات اليوم – 04-08-2026

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سعر سهم ألاسكا إير جروب (ALK) وسط توقعات إيجابية – توقعات اليوم – 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 10:56 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

قفز سعر سهم ألاسكا إير جروب Alaska Air Group (ALK) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من كل هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 45.75$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 54.30$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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