الاقتصاد

سعر سهم Ingersoll Rand (IR) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 04-08-2026

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سعر سهم Ingersoll Rand (IR) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 10:57 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

صعد سعر سهم Ingersoll Rand (IR) خلال تداولتاه اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما اكسبه زخماً إيجابياً تضاعف مع استمرار تداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 79.55$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 93.95$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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