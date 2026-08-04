سعر سهم Ingersoll Rand (IR) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 04-08-2026

صعد سعر سهم Ingersoll Rand (IR) خلال تداولتاه اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما اكسبه زخماً إيجابياً تضاعف مع استمرار تداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 79.55$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 93.95$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد