الاقتصاد

إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 04-08-2026

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إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 11:01 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

تحرك سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) بتداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة الرقمية بتداولاته القادمة على المستويات اللحظية، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6.60$، ليستهدف مستوى الدعم 6.25$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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