إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 04-08-2026

تحرك سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) بتداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة الرقمية بتداولاته القادمة على المستويات اللحظية، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6.60$، ليستهدف مستوى الدعم 6.25$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط