أرباح «النايفات» تقفز 137% إلى 38.9 مليون ريال بالربع الثاني من 2026

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة النايفات للتمويل في الربع الثاني من 2026 بنسبة 137% إلى 38.9 مليون ريال، مقابل 15.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي بشكل رئيسي إلى انخفاض المصروفات التشغيلية، إلى جانب الأثر الإيجابي لاستمرار الشركة في تعزيز جهود التحصيل، مما أسهم في ارتفاع المبالغ المستردة ونتج عنه صافي عكس لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق إلى الأثر الإيجابي لاستمرار الشركة في تعزيز جهود التحصيل، مما أسهم في ارتفاع المبالغ المستردة ونتج عنه صافي عكس لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.
ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى انخفاض المصروفات التشغيلية، إلى جانب الأثر الإيجابي لاستمرار الشركة في تعزيز جهود التحصيل، مما أسهم في ارتفاع المبالغ المستردة ونتج عنه صافي عكس لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي بشكل رئيسي إلى انخفاض المصروفات التشغيلية، إلى جانب الأثر الإيجابي لاستمرار الشركة في تعزيز جهود التحصيل، مما أسهم في ارتفاع المبالغ المستردة ونتج عنه صافي عكس لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق إلى الأثر الإيجابي لاستمرار الشركة في تعزيز جهود التحصيل، مما أسهم في ارتفاع المبالغ المستردة ونتج عنه صافي عكس لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.
ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى انخفاض المصروفات التشغيلية، إلى جانب الأثر الإيجابي لاستمرار الشركة في تعزيز جهود التحصيل، مما أسهم في ارتفاع المبالغ المستردة ونتج عنه صافي عكس لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.