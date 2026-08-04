ارتفاع أرباح «أرامكو السعودية» 42% إلى 121.5 مليار ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة أرامكو السعودية للربع الثاني من العام 2026 بنسبة 42% إلى 121.5 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 85.63 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وبلغت إیرادات "أرامكو" 450.77 مليار ريال (120.21 مليار دولار أمريكي) عن الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 378.83 مليار ريال (101.02 مليار دولار أمريكي) للربع ذاته من عام 2025. وكان الارتفاع في الإيرادات مدفوعًا بشكل أساس بارتفاع أسعار المنتجات المكررة والكيميائية والنفط الخام، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض الكميات المُباعة من النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية.
وبلغ صافي الدخل المعدل 125.20 مليار ريال (33.39 مليار دولار أمريكي) عن الربع الثاني من عام 2026. وكان إجمالي التعدیلات البالغ 2.60 مليار ريال (0.69 مليار دولار أمريكي) يتعلق بشكل رئيس بتعدیل تكلفة الاستبدال، وخسائر الفترة من الموجودات المصنفة كمُعدة للبيع، وبنود التعدیل المتعلقة بتكالیف التمویل.
وبلغ صافي الدخل المعدل 251.93 مليار ريال (67.18 مليار دولار أمريكي) عن النصف الأول من عام 2026. وكان إجمالي التعديلات البالغ 7.32 مليار ريال (1.95 مليار دولار أمريكي) يتعلق بشكل أساس بتعدیل تكلفة الاستبدال، والخسائر الناجمة عن إعادة قياس القيمة العادلة لبعض مشتقات السلع، وبنود التعدیل المتعلقة بتكالیف التمویل.
وبلغت إیرادات "أرامكو" 450.77 مليار ريال (120.21 مليار دولار أمريكي) عن الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 378.83 مليار ريال (101.02 مليار دولار أمريكي) للربع ذاته من عام 2025. وكان الارتفاع في الإيرادات مدفوعًا بشكل أساس بارتفاع أسعار المنتجات المكررة والكيميائية والنفط الخام، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض الكميات المُباعة من النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية.
أرباح أرامكو في الربع الثاني 2026وأوضحت "أرامكو" في بيان على "تداول السعودية"، أن هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع في تكاليف التشغيل وارتفاع في ضرائب الدخل والزكاة المدفوع بارتفاع الدخل الخاضع للضريبة.
وبلغ صافي الدخل المعدل 125.20 مليار ريال (33.39 مليار دولار أمريكي) عن الربع الثاني من عام 2026. وكان إجمالي التعدیلات البالغ 2.60 مليار ريال (0.69 مليار دولار أمريكي) يتعلق بشكل رئيس بتعدیل تكلفة الاستبدال، وخسائر الفترة من الموجودات المصنفة كمُعدة للبيع، وبنود التعدیل المتعلقة بتكالیف التمویل.
أرباح أرامكو في النصف الأول من 2026بلغ صافي الدخل العائد إلى حقوق المساهمين 241.64 مليار ريال (64.44 مليار دولار أمريكي) عن النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 181.31 مليار ريال (48.35 مليار دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2025. وكان الارتفاع مدفوعًا بشكل أساس بارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع تكاليف التشغيل وارتفاع ضرائب الدخل والزكاة المدفوع بارتفاع الدخل الخاضع للضريبة.
وبلغ صافي الدخل المعدل 251.93 مليار ريال (67.18 مليار دولار أمريكي) عن النصف الأول من عام 2026. وكان إجمالي التعديلات البالغ 7.32 مليار ريال (1.95 مليار دولار أمريكي) يتعلق بشكل أساس بتعدیل تكلفة الاستبدال، والخسائر الناجمة عن إعادة قياس القيمة العادلة لبعض مشتقات السلع، وبنود التعدیل المتعلقة بتكالیف التمویل.