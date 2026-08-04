الذهب يستقر وسط ترقب المباحثات الإيرانية وبيانات الوظائف الأمريكية

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وسط تباين في آراء المستثمرين حول احتمالية إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وترقبهم لسلسلة من تقارير سوق العمل الأمريكية للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4061.96 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش، بزيادة طفيفة قدرها 0.2%. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتصل إلى 4118.30 دولار للأونصة.

وفي المعادن الثمينة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.2% إلى 58.88 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1648.97 دولار، وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1278.38 دولار.

وقال أجاي كيديا، مدير شركة "كيديا" للسلع في مومباي: "يمر الذهب حاليًا بمرحلة استقرار. وإذا شهدنا ضعفًا في سوق العمل، فقد يضغط ذلك على الدولار الأمريكي، وبالتالي سيرتفع سعر الذهب".

ويتوقع المتداولون حالياً احتمالاً بنسبة 65% لرفع سعر الفائدة في سبتمبر المقبل بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي المنقسم، على الوضع الراهن في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه لا يزال متفائلاً بأن ضغوط التضخم تسير على المسار الصحيح نحو التراجع تدريجياً، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فلن يتردد البنك المركزي الأمريكي في الرد برفع أسعار الفائدة.

وقالت "سيتي جروب" في مذكرة إنها تتوقع أن تشهد أسعار الذهب ركودًا أو حتى انخفاضًا خلال الشهر المقبل، قبل أن ترتفع إلى 4500 دولار في الربع الرابع وإلى 5000 دولار بحلول النصف الأول من العام المقبل.