إيرادات دله الصحية النصفية ترتفع 11.9% في ظل ارتفاع عدد الزيارات إلى مستشفياتها ومراكزها

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت دله الصحية عن نتائجها للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م، مسجلة نمواً ملحوظاً في إيراداتها وأعداد المراجعين في مختلف المناطق الجغرافية التي تخدمها. وجاء ذلك بدعم من تعزيز التشغيل للمرافق القائمة والاستحواذات الجديدة وتنامي الطلب على خدمات الرعاية الصحية النوعية.



نتائج الربع الثاني من العام 2026م

النتائج النصف سنوية

تعليق رئيس مجلس الإدارة والنظرة المستقبلية