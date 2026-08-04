في ختام التداولات.. ارتفاع البورصة البريطانية والأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.20%).وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (21.68) نقطة، ليصل عند مستوى (10879.38) نقطة.أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على ارتفاع.وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.73%) ليصل إلى (656.86) نقطة، فيما صعد مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.85%) ليصل إلى مستوى (26223.26) نقطة.وحقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة (0.61%)، ليصل إلى مستوى (8666.63) نقطة.