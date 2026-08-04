الاقتصاد

في ختام التداولات.. ارتفاع البورصة البريطانية والأسهم الأوروبية

0 نشر
واس - لندن 0 تبليغ

  • في ختام التداولات.. ارتفاع البورصة البريطانية والأسهم الأوروبية 1/3
  • في ختام التداولات.. ارتفاع البورصة البريطانية والأسهم الأوروبية 2/3
  • في ختام التداولات.. ارتفاع البورصة البريطانية والأسهم الأوروبية 3/3

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.20%).
وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (21.68) نقطة، ليصل عند مستوى (10879.38) نقطة.
أسواق الأسهم.. البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع اليوم - أرشيفية

الأسهم الأوروبية

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على ارتفاع.
وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.73%) ليصل إلى (656.86) نقطة، فيما صعد مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (0.85%) ليصل إلى مستوى (26223.26) نقطة.
مؤشرات الأسهم الأوروبية (أرشيفية)

وحقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة (0.61%)، ليصل إلى مستوى (8666.63) نقطة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا