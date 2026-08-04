الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 04-08-2026

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تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 16:08 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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