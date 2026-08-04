تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 04-08-2026

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.