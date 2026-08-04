مؤشرا إس آند بي 500 والداو جونز يسجلان مستويات قياسية بدعم أرباح شركات الذكاء الاصطناعي

سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومين بنتائج وتوقعات قوية من شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراجع أسعار النفط مع تنامي الآمال بالتوصل إلى اتفاق يخفف التوترات في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع داو جونز بنحو 647 نقطة أو 1.22% إلى 53,825.50 نقطة، بينما صعد ناسداك المركب بنسبة 1.16% إلى 26,213.57 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.58% إلى 7,644.56 نقطة، مسجلًا أول مستوى قياسي له منذ يونيو.

وقفز سهم بالانتير تكنولوجيز بنحو 17.4% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية مجددًا، كما صعد سهم كاتربيلر بنسبة 12% عقب رفع الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات السنوية، مستفيدة من الطلب المتزايد على معدات توليد الطاقة والإنشاءات المرتبطة بالتوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ويواصل المستثمرون تقييم نتائج الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع تحقق عوائد مستدامة، بعد أن دعمت النتائج القوية لكل من مايكروسوفت وأمازون الأسبوع الماضي مكاسب وول ستريت عقب أداء متقلب في يوليو.

تطورات جيوسياسية

تراجعت أسعار النفط بعد تأكيد مسؤول قطري استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع، فيما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اتفاقًا مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم التوصل إليه في أقرب وقت يومي الثلاثاء أو الأربعاء.

وأظهرت نتائج موسم الأرباح استمرار الأداء القوي، إذ تجاوزت 85.2% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي أعلنت نتائجها حتى الآن توقعات المحللين، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 67.5%.