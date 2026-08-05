سعر اليورو مقابل الدولار يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 05-08-2026

شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) سلسلة مكاسب متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً باستمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي، ما يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

ويحظى الزوج بدعم إضافي من توارد الإشارات الإيجابية على مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يعكس استمرار الزخم الشرائي ويزيد من فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة إذا حافظ على استقراره أعلى مستويات الدعم الفنية الحالية.