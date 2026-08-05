سعر الفضة يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 05-08-2026

يستقر سعر الفضة (SILVER) على سلسلة مكاسب متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع ميل السعر إلى التماسك في محاولة لتصريف جزء من حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة بعد بدء ظهور إشارات سلبية قد تؤدي إلى تهدئة وتيرة الصعود مؤقتاً.

ورغم ذلك لا تزال النظرة الفنية إيجابية مع استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم دعم ديناميكي للسعر، ما يعزز من فرص استعادة الزخم الشرائي واستئناف المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة بعد انتهاء عمليات جني الأرباح.