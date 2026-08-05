سعر النفط الخام يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 05-08-2026

واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) هبوطه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم 75.00$، وهو الهدف السعري الذي أشرنا إليه في التحليلات السابقة، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يؤكد قوة هذا المسار.

كما يستمر الضغط السلبي الناتج عن التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية، إلا أن وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع قد يحد من وتيرة الهبوط ويفتح المجال أمام ارتدادات فنية محدودة قبل استئناف الاتجاه الهابط.