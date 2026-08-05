الاقتصاد

سعر النفط الخام يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 05-08-2026

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سعر النفط الخام يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 01:01 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) هبوطه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر مستوى الدعم 75.00$، وهو الهدف السعري الذي أشرنا إليه في التحليلات السابقة، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يؤكد قوة هذا المسار.

 

كما يستمر الضغط السلبي الناتج عن التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية، إلا أن وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع قد يحد من وتيرة الهبوط ويفتح المجال أمام ارتدادات فنية محدودة قبل استئناف الاتجاه الهابط.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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