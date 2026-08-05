سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يعزز صعوده مع استمرار الزخم الإيجابي – توقعات اليوم – 05-08-2026

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يحد من وتيرة صعود الزوج في الفترة القريبة المقبلة وربما قد نشهد بعض الارتدادات الفنية التصحيحية المحدودة.