سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 05-08-2026

يحافظ سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) حتى الآن على مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصطدم الزوج بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما أوقف تلك المكاسب في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج ما يهدد تلك المكاسب بالانعكاس السلبي.