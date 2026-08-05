الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 05-08-2026

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سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 01:15 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

يحافظ سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) حتى الآن على مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصطدم الزوج بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما أوقف تلك المكاسب في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج ما يهدد تلك المكاسب بالانعكاس السلبي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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