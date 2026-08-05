الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 05-08-2026

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سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 01:18 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على سلسلة مكاسب متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليتوقف الزوج قليلاً في هدنة يحاول خلالها التقاط الأنفاس، وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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