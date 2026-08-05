سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 05-08-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على سلسلة مكاسب متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليتوقف الزوج قليلاً في هدنة يحاول خلالها التقاط الأنفاس، وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.