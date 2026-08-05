خلال يونيو.. تراجع العجز التجاري الأمريكي إلى 73.3 مليار دولار

العجز التجاري الأمريكي

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:53 صباحاً كتب شريف احمد - انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 5.6% مقارنة بالشهر السابق، ليسجل 73.3 مليار دولار، مدفوعًا بتراجع الواردات، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية.وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء أن قيمة العجز جاءت متوافقة تقريبًا مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى بلوغه نحو 73 مليار دولار, وتراجعت الواردات الإجمالية بنسبة 1.8% لتصل إلى 388 مليار دولار، فيما انخفضت واردات السلع بنسبة 2.5% إلى 309 مليارات دولار.وفي المقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 0.9% لتبلغ 314.7 مليار دولار، بينما تراجعت صادرات السلع بنسبة 1.9% إلى 206.9 مليارات دولار.ورغم تقلص العجز التجاري خلال يونيو، فإن التوقعات تشير إلى احتمال عدم استمرار هذا التحسن، في ظل استمرار قوة الطلب المحلي المدعوم بارتفاع إنفاق المستهلكين والشركات، ولا سيما الاستثمارات المرتبطة بمشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي اتساع العجز التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما أدى إلى اقتطاع نقطة مئوية كاملة من نمو الناتج المحلي الإجمالي, وسجل الاقتصاد الأمريكي نموًا سنويًا بنسبة 1.5% خلال الفترة نفسها، بالتزامن مع استمرار الطلب المحلي في تحقيق أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2023.