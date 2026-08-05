سعر سهم فتيحي (4180) يسارع بجني أرباحه – توقعات اليوم – 05-08-2026

تراجع قليلاً سعر سهم مجموعة فتيحي القابضة (4180) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليسارع السهم بجني أرباح ارتفاعاته السابقة، بعدما شهد في جلسته السابقة مكاسب حاجة على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 2.37 ريال، ونجح في هذا الارتفاع بتخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويمهد الطريق أمام تحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 2.37 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.71 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد