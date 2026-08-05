الاقتصاد

سعر سهم الموسى (4018) يخترق خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 05-08-2026

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سعر سهم الموسى (4018) يخترق خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 03:06 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

ارتفع سعر سهم الموسى (4018) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه هابط على المدى القصير، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمهد الطريق امام السهم لخلق موجة تصحيحية صاعدة على المدى القريب.

 

على هذا الأساس فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 114.60 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 128.30 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد  

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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