سعر سهم الموسى (4018) يخترق خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 05-08-2026

ارتفع سعر سهم الموسى (4018) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه هابط على المدى القصير، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمهد الطريق امام السهم لخلق موجة تصحيحية صاعدة على المدى القريب.

على هذا الأساس فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 114.60 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 128.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد