سعر سهم بوبا العربية (8210) يخترق عنق قاع مزدوج – توقعات اليوم – 05-08-2026

مدد سعر سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (8210) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما أفسح له المجال لتوسيع مكاسبه والتي نجح في آخرها باختراق مستوى المقاومة المحوري 170.90 ريال.

تلك المقاومة تمثل عنق تركيبة فنية إيجابية متكونة في نهاية الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، ما أكسب السهم المزيد من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويمهد الطريق أمام مواصلة الصعود.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 170.90 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 187.20 ريال كمستهدف سعري لنموذج القاع المزدوج المتكون.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد