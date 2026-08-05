سعر سهم أسلاك (1301) يخترق خط اتجاه فرعي هابط – توقعات اليوم – 05-08-2026

شهد سعر سهم شركة إتحاد مصانع الأسلاك (1301) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، بالتزامن مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من كافة ضغوطه السلبية دفعة واحدة، ما يمهد الطريق أمامه لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة وقد جاء ذلك بمصاحبة زيادة كبيرة في احجام التداول، في إشارة فنية قوية على صحة هذا الاختراق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 16.35 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب 18.56 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد