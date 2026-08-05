سعر سهم أسترا الصناعية (1212) يخترق سقف تركيبة فنية إيجابية – توقعات اليوم – 05-08-2026

اكتسى سعر سهم مجموعة أسترا الصناعية (1212) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ما أدى إلى تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعزز من فرص تمديد تلك المكاسب، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 125.00 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 139.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد