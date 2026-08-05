شكرا لقرائتكم خبر عن الين يستأنف مكاسبه تحت أنظار السلطات النقدية في اليابان و الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل التراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط تعمق خسائرها إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

•واشنطن وطهران يقتربان من التوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز

•بيسنت : ستفعل الولايات المتحدة كل ما يلزم لدعم الين الياباني

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة اليابانية هذا العام



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي، ليتحرك صعودًا صوب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر.



ويأتي هذا الصعود وسط مراقبة وثيقة من السلطات النقدية في اليابان والولايات المتحدة، عقب جولات التدخل الأخيرة التي استهدفت دعم الين والحد من تقلبات سوق الصرف.



مع هبوط أسعار النفط العالمية، تتراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان، وهو ما يقلص احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، في انتظار صدور المزيد من البيانات والأدلة التي توضح مسار تطبيع السياسة النقدية اليابانية خلال ما تبقى من العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى ( 157.30¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (157.70¥)، و سجل أعلى مستوى عند (157.81¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء منخفضًا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ،فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 155.23 ينات.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع وسط تحسن المعنويات في الأسواق العالمية ،في ظل التقارير الإعلامية التي تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل لاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بأكثر من 0.5% ،لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلةً أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ،بفضل انحسار مخاوف سلامة الإمدادات العالمية مع اقتراب إعادة فتح مضيق هرمز وتوقف الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



ومما لا شك فيه أن تراجع أسعار النفط العالمية يقلص مخاوف تسارع التضخم، الأمر الذي يدعم فرضية احتفاظ البنوك المركزية بأدوات السياسة النقدية دون أي تغيير لفترة طويلة هذا العام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيع اتفاق مؤقت برعاية سلطنة عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز لضمان تدفق إمدادات الطاقة.

•وأعلنت كل من واشنطن والدوحة عن إحراز تقدم في جهود الوساطة، مع استمرار تبادل المقترحات بين الوسطاء وإيران.

•أكدت طهران أن المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز تتقدم، لكنها نفت وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

• تقارير :تدرس إيران السماح لأوروبا بإزالة الألغام في مضيق هرمز.

•تشير معظم التوقعات إلى إمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن تهدئة الأزمة وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز اليوم الأربعاء أو غداً الخميس.

•وصف الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، المحادثات الحالية بأنها "الفرصة الأخيرة" لطهران لإبرام تسوية تنهي الصراع المستمر منذ 5 أشهر.

•أعلن الرئيس الإيراني ،مسعود بيزشكيان، أن بلاده تدافع عن حدودها ولا تسعى لتوسيع نطاق الحرب.



السلطات النقدية

يعكس ارتفاع الين الياباني خلال تعاملات اليوم ،استمرار تأثير جولات التدخل الأخيرة في سوق الصرف،والذي يأتي في وقت تواصل فيه السلطات النقدية في اليابان والولايات المتحدة مراقبة تحركات الين عن كثب، مع تنامي التوقعات بإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا عادت التقلبات المفرطة إلى الأسواق.



أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفعل "كل ما يلزم" لدعم جهود اليابان الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق الصرف وتعزيز الين. كما أعرب، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، عن ثقته في أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، "سيتخذ ما هو الأفضل" لدعم الاقتصاد الياباني.



وجاءت هذه التصريحات عقب سلسلة من التصريحات التي دعا فيها بيسنت إلى رفع أسعار الفائدة في اليابان، مما زاد من التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.



الفائدة اليابانية

•تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع سبتمبر إلى دون 80%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

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