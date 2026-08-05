«الأبحاث والإعلام» تتحول للربحية بـ1.7 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:09 مساءً كتب شريف احمد - تحولت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "الأبحاث والإعلام" للربحية في الربع الثاني من 2026 بـ1.7 مليون ريال، مقابل خسائر بـ9.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، حققت المجموعة صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة في الربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك بشكل رئيس إلى عكس مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة خلال الربع الحالي، إضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.
ويعود انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيس إلى انخفاض إجمالي الربح وارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة ثمانية للنشر والتوزيع إلى 75%، الأمر الذي أدى إلى زيادة نصيب المجموعة من نتائجها المالية.
ووفقا للبيان، يعود ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيس إلى عكس مخصص خسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم المدينة خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى تحقيق دخل بقيمة 31.35 مليون ريال ناتج عن تحويل القروض إلى حقوق ملكية في قطاع الطباعة والتغليف.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، حققت المجموعة صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة في الربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك بشكل رئيس إلى عكس مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة خلال الربع الحالي، إضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.
ويعود انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيس إلى انخفاض إجمالي الربح وارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى زيادة نسبة ملكية المجموعة في شركة ثمانية للنشر والتوزيع إلى 75%، الأمر الذي أدى إلى زيادة نصيب المجموعة من نتائجها المالية.
ووفقا للبيان، يعود ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيس إلى عكس مخصص خسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم المدينة خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى تحقيق دخل بقيمة 31.35 مليون ريال ناتج عن تحويل القروض إلى حقوق ملكية في قطاع الطباعة والتغليف.