تراجع خسائر «المتحدة للتأمين» 99% في الربع الثاني من 2026

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:09 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت خسائر الشركة المتحدة للتأمين التعاوني في الربع الثاني من 2026 بنسبة 98.9% إلى 872 ألف ريال، مقابل خسائر بـ81.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي 872 ألف ريال، مقارنةً بصافي خسارة بعد الزكاة 81,541 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضا في الخسارة بنسبة 99% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصروفات خدمات التأمين.

ومع ذلك، بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الحالي 3,862 مليون ريال، مقارنةً بـ 263,552 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 99%.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي 872 ألف ريال، مقارنةً بصافي خسارة بعد الزكاة 6,865 مليون ريال في الربع السابق، مما يمثل انخفاضا في الخسارة بنسبة 87% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصروفات خدمات التأمين.

ووفقا للبيان، بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للفترة الحالية 7,737 مليون ريال، مقارنةً بصافي خسارة بعد الزكاة بلغ 104,861 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضا في الخسارة بنسبة 92%. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصروفات خدمات التأمين.

وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال الفترة الحالية 201,308 مليون ريال، مقارنةً بـ 494,329 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 59%.