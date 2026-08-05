أرباح «بان القابضة» تقفز 3154% إلى 4.2 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:10 مساءً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة مجموعة بان القابضة في الربع الثاني من 2026 بنسبة 3154% إلى 4.2 مليون ريال، مقابل 0.13 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الترشيد في التكاليف المباشرة وانخفاض مصاريف المبيعات والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية وكذلك وجود أرباح من إنهاء عقود الإيجار لبعض الفروع طبقا للمعيار IFRS 16 وكذلك انخفاض تكاليف التمويل ورفع الكفاءة التشغيلية للمصروفات.
وحققت الشركة صافي ربح 4.23 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 49.09 مليون ريال عن الربع السابق بانخفاض قدره 44.85 مليون ريال بنسبة 91.37% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى وجود أرباح رأسمالية من بيع استثمارات خلال الربع السابق قدرها 69.53 مليون ريال.
ووفقا للبيان، حققت الشركة صافي ربح 53.32 مليون ريال مقارنة بصافي خسائر 16.65 مليون ريال عن الفترة المماثلة للعام الماضي بإرتفاع قدره 69.97 مليون ريال.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى وجود أرباح رأسمالية من بيع استثمارات خلال الفترة الحالية قدرها 69.53 مليون ريال وكذلك انخفاض التكاليف المباشرة وانخفاض مصاريف المبيعات والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية وكذلك وجود أرباح من إنهاء عقود الإيجار لبعض الفروع طبقا للمعيار IFRS 16 وكذلك انخفاض تكاليف التمويل ورفع الكفاءة التشغيلية للمصروفات.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الترشيد في التكاليف المباشرة وانخفاض مصاريف المبيعات والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية وكذلك وجود أرباح من إنهاء عقود الإيجار لبعض الفروع طبقا للمعيار IFRS 16 وكذلك انخفاض تكاليف التمويل ورفع الكفاءة التشغيلية للمصروفات.
وحققت الشركة صافي ربح 4.23 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 49.09 مليون ريال عن الربع السابق بانخفاض قدره 44.85 مليون ريال بنسبة 91.37% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى وجود أرباح رأسمالية من بيع استثمارات خلال الربع السابق قدرها 69.53 مليون ريال.
ووفقا للبيان، حققت الشركة صافي ربح 53.32 مليون ريال مقارنة بصافي خسائر 16.65 مليون ريال عن الفترة المماثلة للعام الماضي بإرتفاع قدره 69.97 مليون ريال.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى وجود أرباح رأسمالية من بيع استثمارات خلال الفترة الحالية قدرها 69.53 مليون ريال وكذلك انخفاض التكاليف المباشرة وانخفاض مصاريف المبيعات والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية وكذلك وجود أرباح من إنهاء عقود الإيجار لبعض الفروع طبقا للمعيار IFRS 16 وكذلك انخفاض تكاليف التمويل ورفع الكفاءة التشغيلية للمصروفات.