انخفاض سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:10 مساءً كتب شريف احمد - انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، في مستهل التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 13.37 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي المصري يتداول سعر الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، عند 13.21 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك مصر بلغ سعر الريال، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، 13.21 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 13.19 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس، اليوم الأربعاء، 13.25 جنيه للشراء، و13.33 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي سجل سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء، 13.18 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي بلغ سعر الريال، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، 13.21 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع. سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الريال، اليوم الأربعاء، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 13.38 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الأربعاء، 13.25 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.