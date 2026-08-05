تفاقم خسائر«سلامة للتأمين» 358.6% إلى 17 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - تفاقمت خسائر شركة سلامة للتأمين التعاوني في الربع الثاني من 2026 بنسبة 358.6% إلى 17 مليون ريال، مقابل خسائر بـ3.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي خسائر نتائج التأمين للربع الحالي حيث بلغت (17.92) مليون ريال مقابل (2.41) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 643.96%. وذلك نتيجة لارتفاع كلاً من صافي المطالبات المتكبدة والمخصصات الفنية والمصروفات المتعلقة باكتتاب الوثائق نجمت عن ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
تفاقم صافي الخسارة قبل الزكاة العائدة لمساهمي المصدر للربع الحالي حيث بلغت (16.02) مليون ريال مقابل (2.82) مليون ريال للربع السابق، أي بارتفاع قدره 467.21%.
تفاقم صافي الخسارة بعد الزكاة العائدة لمساهمي المصدر للربع الحالي حيث بلغت (17.02) مليون ريال مقابل (3.32) مليون ريال للربع السابق، أي بارتفاع قدره 411.97%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي خسائر نتائج التأمين للربع الحالي حيث بلغت (17.92) مليون ريال مقابل (3.09) مليون ريال للربع السابق، أي بارتفاع قدره 479.25%. وذلك نتيجة لارتفاع كلاً من صافي المطالبات المتكبدة والمخصصات الفنية والمصروفات المتعلقة باكتتاب الوثائق نجمت عن ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
انخفض صافي الخسارة قبل الزكاة العائدة لمساهمي المصدر للفترة الحالية حيث بلغت (18.84) مليون ريال مقابل (38.85) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 51.50%.
انخفض صافي الخسارة بعد الزكاة العائدة لمساهمي المصدر للفترة الحالية حيث بلغت (20.34) مليون ريال مقابل (39.13) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 48.02%.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي خسائر نتائج التأمين للفترة الحالية حيث بلغت (21.02) مليون ريال مقابل (38.06) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 44.78%، نتيجة لتحسن نتيجة خدمات التأمين نظراً لنمو قطاعات التأمين الرئيسية بالشركة وارتفاع إيرادات التأمين للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي خسائر نتائج التأمين للربع الحالي حيث بلغت (17.92) مليون ريال مقابل (2.41) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 643.96%. وذلك نتيجة لارتفاع كلاً من صافي المطالبات المتكبدة والمخصصات الفنية والمصروفات المتعلقة باكتتاب الوثائق نجمت عن ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
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تفاقم صافي الخسارة بعد الزكاة العائدة لمساهمي المصدر للربع الحالي حيث بلغت (17.02) مليون ريال مقابل (3.32) مليون ريال للربع السابق، أي بارتفاع قدره 411.97%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي خسائر نتائج التأمين للربع الحالي حيث بلغت (17.92) مليون ريال مقابل (3.09) مليون ريال للربع السابق، أي بارتفاع قدره 479.25%. وذلك نتيجة لارتفاع كلاً من صافي المطالبات المتكبدة والمخصصات الفنية والمصروفات المتعلقة باكتتاب الوثائق نجمت عن ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
انخفض صافي الخسارة قبل الزكاة العائدة لمساهمي المصدر للفترة الحالية حيث بلغت (18.84) مليون ريال مقابل (38.85) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 51.50%.
انخفض صافي الخسارة بعد الزكاة العائدة لمساهمي المصدر للفترة الحالية حيث بلغت (20.34) مليون ريال مقابل (39.13) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 48.02%.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي خسائر نتائج التأمين للفترة الحالية حيث بلغت (21.02) مليون ريال مقابل (38.06) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 44.78%، نتيجة لتحسن نتيجة خدمات التأمين نظراً لنمو قطاعات التأمين الرئيسية بالشركة وارتفاع إيرادات التأمين للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.