الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 05-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 11:24 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

شهد سعر النفط الخام (Crude Oil) مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حوله.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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