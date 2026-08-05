تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 05-08-2026

شهد سعر النفط الخام (Crude Oil) مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حوله.