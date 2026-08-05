الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 05-08-2026

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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 11:27 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه من جديد، وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مدفوعاً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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