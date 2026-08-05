تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 05-08-2026

يستقر سعر نفط خام برنت (Brent) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار يدعم هذا المسار، ليحاول السعر بهذا الأداء تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، قبل استئناف تراجعاته من جديد.