الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 05-08-2026

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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 11:33 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

استمر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته المتذبذبة ضمن نطاق محدود على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي.

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MO Nasa

MO Nasa

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