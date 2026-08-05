تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 05-08-2026

استمر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته المتذبذبة ضمن نطاق محدود على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي.