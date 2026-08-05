سعر سهم A.O. Smith (AOS) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 05-08-2026

قفز سعر سهم A.O. Smith (AOS) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها ما يضاعف من الضغوط الإيجابية حول السهم، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 58.85$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 67.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد