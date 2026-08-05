الاقتصاد

سعر سهم A.O. Smith (AOS) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 05-08-2026

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سعر سهم A.O. Smith (AOS) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 11:36 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

قفز سعر سهم A.O. Smith (AOS) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها ما يضاعف من الضغوط الإيجابية حول السهم، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 58.85$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 67.90$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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