سعر سهم نيوكور كورب (NUE) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 05-08-2026

صعد سعر سهم نيوكور كورب NUCOR CORPORATION (NUE) بتداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مستوى المقاومة المحوري 270.90$، في إشارة قوية على عزمه مواصلة الصعود، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المذكورة 270.90$ بإغلاق آخر جليد أعلاه، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 305.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد