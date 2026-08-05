سولانا كوين (SOLUSD) بين المطرقة والسندان – تحليل – 05-08-2026

تراجع سعر عملة سولانا كوين (SOLUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لبدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر، ولكن في المقابل من ذلك يتحرك السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يوفر له قاعدة دعم ساهمت على تماسك السعر أمام تلك الضغوط السلبية.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 74.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 71.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: حيادي