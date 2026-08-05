بورصة مسقط تُغلق اليوم على ارتفاع بنسبة 0.19%

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الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الأربعاء، على ارتفاع بمقدار (14.3) نقطة وبنسبة (0.19%) ليصل إلى مستوى 7349.10 نقطة.وبلغت قيمة التداول (46) مليونًا و(409) آلاف و(646) ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة (3.7%).وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (0.079%) عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 37.80 مليار ريال عُماني.