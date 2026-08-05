البيتكوين يواصل المكاسب بدعم تدفقات صناديق ETF وآمال التهدئة بين واشنطن وطهران

واصلت عملة بيتكوين مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، لتتداول فوق مستوى 64,316 دولارًا، مقتربة من منطقة مقاومة رئيسية قد يمهد اختراقها لمزيد من الارتفاعات.

وجاء الدعم للعملة المشفرة مع تنامي الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، بما قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما خفف المخاوف الجيوسياسية وضغوط أسواق الطاقة، وعزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

انحسار التوترات الجيوسياسية يعزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح المضيق بحلول الثلاثاء أو الأربعاء، بينما أفاد موقع Axios بأن واشنطن وطهران وسلطنة عُمان تقترب من اتفاق مؤقت لمدة 60 يومًا لتنظيم الملاحة في المضيق، مع احتمال الإعلان عنه الأربعاء.

كما ساهم قرار تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط اعتبارًا من سبتمبر في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات، ودفع أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها منذ 13 يونيو، بما عزز التوقعات بانخفاض الضغوط التضخمية وتراجع احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وأظهرت بيانات أداة CME FedWatch انخفاض احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر إلى 58.9% مقارنة بـ64.7% في اليوم السابق، وهو ما ضغط على الدولار الأمريكي ودعم الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها بيتكوين.

عودة التدفقات المؤسسية تدعم الأسعار

واصل الطلب المؤسسي تقديم الدعم لسوق العملات المشفرة، إذ أظهرت بيانات SoSoValue تسجيل صناديق بيتكوين المتداولة الفورية (Spot Bitcoin ETFs) صافي تدفقات نقدية بلغ 211.49 مليون دولار يوم الثلاثاء، بعد تدفقات بقيمة 170.09 مليون دولار في اليوم السابق.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه التدفقات أو تسارعها خلال الأسبوع قد يعزز فرص تعافي بيتكوين ويدفعها لاختبار مستويات مقاومة أعلى.