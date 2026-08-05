تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 05-08-2026

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه الحادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة 4,200$، وهي المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعريه للمعدن الثمين، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ استمرار توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في إشارة إلى حجم كبير من الزخم الإيجابي المحيط بالسعر والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.