الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 05-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 05-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 05-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 15:50 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه الحادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة 4,200$، وهي المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعريه للمعدن الثمين، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ استمرار توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في إشارة إلى حجم كبير من الزخم الإيجابي المحيط بالسعر والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

Advertisements

قد تقرأ أيضا