تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 05-08-2026

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر ليعود المسار التصحيحي الهابط إلى الواجهة من جديد، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.