الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 05-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 05-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 05-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 15:52 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر ليعود المسار التصحيحي الهابط إلى الواجهة من جديد، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا