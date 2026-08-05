الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 05-08-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 05-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-05 15:54 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.05

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليؤكد بذلك على خروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة وقد جاء هذا الارتفاع بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما لم ينعكس على حركة السعر، في إشارة قوية على عزم السعر مواصلة الصعود.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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