تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 05-08-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليؤكد بذلك على خروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة وقد جاء هذا الارتفاع بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما لم ينعكس على حركة السعر، في إشارة قوية على عزم السعر مواصلة الصعود.