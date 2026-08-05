النحاس يقترب من 14 ألف دولار للطن مع ترقب رسوم جمركية أمريكية وتراجع المعروض العالمي

ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في شهرين، مقتربة من 14 ألف دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، مع ترقب الأسواق لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس المكرر.

وصعدت العقود الآجلة للنحاس للجلسة الثانية على التوالي، بعد مكاسب تجاوزت 3% خلال يوليو، في وقت أظهرت فيه بيانات الشحن تدفق أكثر من 200 ألف طن من النحاس إلى الموانئ الأمريكية خلال الشهر الماضي، وهو أكبر حجم شهري منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2014.

تكدس المخزونات الأمريكية يدعم الأسعار وسط شح الإمدادات

وأدى هذا التدفق إلى زيادة المخزونات في المستودعات والموانئ الأمريكية، ما قلص الكميات المتاحة للمشترين في بقية الأسواق العالمية.

ورغم استمرار الغموض بشأن قرار الإدارة الأمريكية حول الرسوم الجمركية، واصل التجار شحن النحاس إلى الولايات المتحدة، مستفيدين من استمرار تداول الأسعار الأمريكية بعلاوة مقارنة بأسعار بورصة لندن، ما أبقى عمليات التصدير مربحة.

انخفاض المخزونات العالمية يعزز مكاسب المعدن

في المقابل، تراجعت مخزونات النحاس في شبكة مستودعات بورصة لندن إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، مع توجيه شحنات إضافية إلى الصين لتخفيف نقص الإمدادات هناك.

ويواصل المصنعون الصينيون شراء النحاس بكميات محدودة لتلبية الاحتياجات الفورية، وهو ما ساهم في بقاء مستويات المخزون منخفضة.

وارتفعت أسعار النحاس بنحو 12% منذ بداية العام، بعدما سجلت مستوىً قياسيًا في يناير، مدعومة بتوقعات قوية للطلب العالمي نتيجة التحول نحو الطاقة النظيفة والتوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المخاوف من صعوبة اكتشاف مناجم جديدة وارتفاع تكاليف تطويرها.

كما أظهرت السوق مزيدًا من مؤشرات التشدد في الإمدادات، إذ اتسع الفارق السعري بين العقود الفورية وعقود الثلاثة أشهر إلى 99.50 دولارًا للطن، مقارنة بنحو 30 دولارًا قبل أسبوع، وهو أكبر فارق منذ يناير، في إشارة إلى نقص الإمدادات قصيرة الأجل.

وبحلول الساعة 10:08 صباحًا بتوقيت لندن، ارتفع سعر النحاس بنسبة 0.9% إلى 13,999 دولارًا للطن، فيما سجلت بقية المعادن الرئيسية في بورصة لندن مكاسب أيضًا، حيث ارتفع الزنك بنسبة 0.3% ليسجل أعلى إغلاق له منذ عام 2022، بينما صعد الألومنيوم إلى أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو.