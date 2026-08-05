ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى 13.804 مليون برميل يوميًا

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الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:40 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع المنتهي في 31 يوليو الماضي بمقدار 8 آلاف برميل يوميًّا ليصل إلى 13.804 مليون برميل يوميًّا.وذلك وفقًا للمراجعة الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.‏ وأظهرت البيانات الأمريكية اليوم أن الإنتاج في مايو بلغ 13.82 مليون برميل يوميًّا، بينما تشير البيانات الأولية إلى أن الإنتاج في يونيو وصل إلى 13.89 مليون برميل يوميًّا.