ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى 13.804 مليون برميل يوميًا

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الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:40 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع المنتهي في 31 يوليو الماضي بمقدار 8 آلاف برميل يوميًّا ليصل إلى 13.804 مليون برميل يوميًّا.
وذلك وفقًا للمراجعة الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.
وأظهرت البيانات الأمريكية اليوم أن الإنتاج في مايو بلغ 13.82 مليون برميل يوميًّا، بينما تشير البيانات الأولية إلى أن الإنتاج في يونيو وصل إلى 13.89 مليون برميل يوميًّا.
وذلك وفقًا للمراجعة الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.
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