سعر الفضة في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 06-08-2026

يشهد سعر الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مع ميل إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود السابقة، في محاولة لاكتساب زخم جديد يدعم استئناف المكاسب، بالتزامن مع تصريف جزء من التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، التي بدأت في إصدار إشارات سلبية.

ورغم هذا التباطؤ لا تزال النظرة الفنية تميل إلى الإيجابية مع استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، بالإضافة إلى استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم دعم ديناميكي يعزز فرص عودة السعر لمواصلة الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة.