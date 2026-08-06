سعر النفط الخام يشهد تداولات متقلبة – توقعات اليوم – 06-08-2026

اتسم سعر النفط الخام (Crude Oil) بالتذبذب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما استقر قرب أدنى مستوياته عقب موجة خسائر حادة، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار يؤكد قوة المسار الهابط.

كما يواصل السعر التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل مقاومة ديناميكية تحد من فرص التعافي، بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع سلبي على مؤشرات القوة النسبية بعد نجاحها في تصريف التشبع البيعي، ما يعزز احتمالات استمرار الضغوط الهابطة ويضعف فرص حدوث ارتداد قوي خلال الفترة القريبة المقبلة.