الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 06-08-2026

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سعر البتكوين (BTCUSD) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 06-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-06 01:32 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما اصطدم بمستوى المقاومة المهم 65,000$، وهو الهدف السعري الذي أشرنا إليه في التحليلات السابقة، ليدخل في موجة جني أرباح طبيعية بالتزامن مع محاولات تصريف التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، التي بدأت في إظهار تقاطع سلبي قد يحد من سرعة الصعود مؤقتاً.

 

ورغم هذا التراجع لا تزال النظرة الفنية تميل إلى الإيجابية مع استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى استمرار تأثير الخروج من القناة السعرية التصحيحية الهابطة، وهو ما يبقي فرص استئناف الصعود واختراق تلك المقاومة قائمة خلال الفترة القريبة المقبلة بعد استعادة الزخم الشرائي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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