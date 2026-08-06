سعر البتكوين (BTCUSD) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 06-08-2026

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما اصطدم بمستوى المقاومة المهم 65,000$، وهو الهدف السعري الذي أشرنا إليه في التحليلات السابقة، ليدخل في موجة جني أرباح طبيعية بالتزامن مع محاولات تصريف التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، التي بدأت في إظهار تقاطع سلبي قد يحد من سرعة الصعود مؤقتاً.

ورغم هذا التراجع لا تزال النظرة الفنية تميل إلى الإيجابية مع استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى استمرار تأثير الخروج من القناة السعرية التصحيحية الهابطة، وهو ما يبقي فرص استئناف الصعود واختراق تلك المقاومة قائمة خلال الفترة القريبة المقبلة بعد استعادة الزخم الشرائي.