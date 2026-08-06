سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 06-08-2026

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليشهد تحركات متذبذبة يهدف من خلالها إلى جني أرباح تلك المكاسب السابقة، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي الزوج.