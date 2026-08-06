الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 06-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 06-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 06-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-06 01:35 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليشهد تحركات متذبذبة يهدف من خلالها إلى جني أرباح تلك المكاسب السابقة، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي الزوج.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا