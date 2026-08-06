سعر سهم أسيج (8150) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 06-08-2026

شهد سعر سهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (8150) مكاسب قوية في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي خاصة وقد جاء هذا الأداء مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ما يمهد الطريق أمام السهم لتعزيز تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.30 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 7.80 ريال مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد