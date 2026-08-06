سعر سهم بي سي آي (1210) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 06-08-2026

قفز سعر سهم شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (1210) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تمديد تلك المكاسب ليخترق بدوره خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وقد جاء هذا الأداء مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة واضحة وتأكيدية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ودخول زخم جديد حول السهم يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 23.54 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 26.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد